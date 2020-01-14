لاتفيا تمدد مهمة جنودها في العراق

صادقت حكومة لاتفيا، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهمة جنودها المشاركين في التحالف الدولي المناوئ لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق حتى مطلع فبراير 2022.

ويتعين أن تحصل مصادقة الحكومة على موافقة البرلمان اللاتفي حتى يدخل التمديد حيز التنفيذ.

وحسب بيان الحكومة، تعتزم لاتفيا الإسهام بما يصل إلى 30 جندياً من جنودها لتدريب القوات العراقية.

ويشارك حتى الآن ستة جنود لاتفيين ضمن وحدة دنماركية في تدريب قوات الأمن العراقية.

كان التحالف، قد أعلن عقب مقتل سليماني، أنه علق أنشطته العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف، موضحاً أن "الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش". اقرأ أيضاً... «التحالف الدولي» يُعلّق أنشطته ضد «داعش»

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