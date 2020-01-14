الاتحاد الأوروبي يكشف خططاً لوقف انبعاثات الكربون بحلول 2050

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خططاً لجمع تريليون يورو (1,11 تريليون دولار) خلال العقد المقبل لدعم الأهداف المناخية الطموحة التي ستؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية للكتلة الأوروبية إلى صفر بحلول عام 2050.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قد حددت العمل من أجل مواجهة التغير المناخي كأولوية رئيسية. وقد كشفت الشهر الماضي عن "الاتفاق الأخضر الأوروبي" الرئيسي الذي يهدف لتهيئة الاقتصاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بتخفيض صافي انبعاثات الكربون في التكتل إلى الصفر بحلول عام 2050.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري وكذلك إيجاد طرق للتحكم في الانبعاثات المتبقية أو تعويضها.

مع ذلك، مازالت خطة فون دير لاين، التي سوف تتطلب استثماراً كبيراً، متوقفة على موافقة الدول الأعضاء المختلفين بشأن الموازنة المستقبلية طويلة المدى للتكتل الأوروبي.

وتتوقع خطة الاستثمار المستدام لأوروبا، التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، تخصيص تمويل جديد للاتحاد الأوروبي مقداره 7.5 مليار يورو (8.34 مليار دولار) في الفترة من 2021 حتى 2027.

ومن المقرر أن يتم نقل موارد إضافية من أوعية موازنة حالية، في حين سوف يتعين على الدول الأعضاء المشاركة في تمويل مشاريع المفوضية، لجمع تمويل يتراوح بين 30 و50 مليار يورو.