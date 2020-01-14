"جونسون" يطلب من معارضي "هواوي" اقتراح بدائل

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضي هواوي إلى اقتراح بدائل للمجموعة الصينية المتقدمة على منافسيها في تكنولوجيا الجيل الخامس (5جي).

ورداً على سؤال في برنامج "بي بي سي بريكفاست"، أكد رئيس الوزراء أن "البريطانيين يستحقون الحصول على أفضل تكنولوجيا ممكنة"، مذكراً بأن حكومته تريد التركيز على تحديث البنى التحتية وخصوصاً تأمين انترنت سريعة للجميع.

وأضاف "إذا كان هناك أشخاص يعارضون هذا الاسم أو ذاك، فعليهم أن يقولوا لنا ما هو البديل"، ملمحاً إلى تقدم هواوي في تكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف النقالة المخصصة إلى حد كبير للأجهزة المتصلة بالانترنت.

لكن جونسون الذي يتمتع منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر بأغلبية كبيرة في البرلمان، قال إنه لا يريد "إقامة بنى تحتية تضر بأمننا القومي أو بقدرتنا على التعاون مع شركائنا في شبكة الاستخبارات (فايف آيز)" التي تضم خمس دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني أندرو باركر أكد أن الحكومة البريطانية يمكنها العمل مع هواوي بدون أن يضر ذلك بعلاقاتها مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.

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وتأتي تصريحات جونسون غداة زيارة وفد أميركي إلى لندن لإقناع الحكومة البريطانية بالامتناع عن العمل مع هواوي.

وتؤكد الولايات المتحدة أن علاقات وثيقة تربط بين هواوي والحكومة الصينية وأن أجهزتها يمكن أن تستخدم للتجسس، لكن المجموعة تنفي ذلك.

وكشفت تسريبات نشرتها الصحف البريطانية في أبريل 2019، أن الحكومة المحافظة حينذاك برئاسة تيريزا ماي كانت على وشك إبرام عقد لمشاركة محدودة لهواوي في شبكة الجيل الخامس.