ألمانيا: مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا سيعقد الأحد المقبل

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في العاصمة برلين الأحد المقبل برعاية الأمم المتحدة.

وتشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا.

وأكد بيان للحكومة أن الاجتماع، الذي سيعقد في مقر المستشارية، هو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة للتوصل إلى "ليبيا ذات سيادة" ودعم "جهود المصالحة داخل ليبيا".

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن هدف الاجتماع هو مساعدة ليبيا على "حل مشكلاتها".

ويبدو انعقاد المؤتمر مؤشراً جديداً إلى التهدئة في النزاع في ليبيا بعد دخول هدنة حيز التنفيذ الأحد.

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