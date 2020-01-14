تحالف حزبين يمينيين في إسرائيل تمهيداً للانتخابات العامة

أعلن حزبان إسرائيليان متشددان، اليوم الثلاثاء، تحالفهما في قائمة مشتركة في مواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة المقبلة والمقررة في الثاني من مارس المقبل.

وقال حزب «اليمين الجديد» في بيان إن زعيمه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت وافق على التحالف مع حزب «الوحدة الوطنية» بزعامة وزير المواصلات بتسالئيل سموتريتش ليتقدما بقائمة مشتركة.

وصرحت وزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد في البيان أن «هذا الاتحاد الذي يضم جميع التيارات المتدينة واليمين العلماني يضمن تشكيل حكومة يمينية قوية».

وتستعد إسرائيل لانتخابات عامة هي الثالثة خلال أقل من عام بعد عجز كل من حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض من الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه تمكنه من تشكيل حكومة.

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ومع احتدام المنافسة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، يمكن أن تلعب الأحزاب الأصغر والتحالفات دوراً حاسماً بعد الانتخابات المقبلة.

وعلى الأحزاب السياسية في إسرائيل تقديم قوائمها إلى لجنة الانتخابات المركزية حتى مساء الأربعاء.