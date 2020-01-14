بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعّل آلية تلزم إيران باحترام «الاتفاق النووي»

باشرت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية تسوية للخلافات ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك.

وقال الوزراء إن «دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران» ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة. اقرأ أيضاً... إيران تواصل "تمزيق" الاتفاق النووي بتجاوز حد اليورانيوم المخصب

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