في ختام قمة مع دول الساحل.. فرنسا ترسل قوات إضافية لمواجهة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إرسال مزيد من الجنود إلى منطقة الساحل الأفريقية لتعزيز القوة العسكرية الفرنسية «برخان» التي تقاتل الإرهابيين هناك.

واتّفقت فرنسا ودول الساحل الخمس، خلال قمة بين ماكرون ورؤساء دول منطقة الساحل الخمس عقدت في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا، على تعزيز التعاون العسكري لمكافحة التمرد الإرهابي الذي يهدد المنطقة.

وقال ماكرون بعد انتهاء القمة «لقد قررت استخدام قدرات قتالية إضافية. 220 جنديا سيعززون قوة برخان» في منطقة الساحل البالغ عديدها 4500 عسكري.

وتشدد فرنسا، التي فقدت 41 عسكرياً في الساحل منذ تدخلها الأول في عام 2013، على الحصول على «توضيح» من بلدان المنطقة.

وأعربت دول الساحل عن أملها في أن تواصل الولايات المتحدة «دعمها بالغ الأهمية» لمكافحة المتطرفين، وذلك بعدما أكد جنرال أميركي بارز اليوم الاثنين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تدرس إمكان تخفيض عديد قواتها في أفريقيا.

في هذه الأثناء، «أعربت دول المنطقة عن امتنانها للدعم المهم الذي قدمته الولايات المتحدة وأكدت رغبتها في استمراره».

وينشر الجيش الأميركي في أفريقيا نحو 7000 من جنود القوات الخاصة الذين يقومون بعمليات مشتركة مع الجيوش الوطنية ضد الإرهابيين.

الى ذلك، وافق الرئيس الفرنسي ونظرائه الأفارقة على الإعداد لتنسيق عملهم في «إطار جديد - إطار سياسي واستراتيجي وعملاني جديد» يطلق عليه «التحالف من أجل الساحل»، يجمع بين دول المنطقة وقوة "برخان" الفرنسية ودول شريكة.

وشارك في القمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس التشادي ادريس ديبي انتو والنيجري محمد ايسوفو والبوركيني روك مارك كابوريه والمالي ابراهيم بو بكر كيتا والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

يأتي هذا الاجتماع بعد الإعلان عن تكبّد جيش النيجر أفدح خسائره حتى الآن إثر هجوم إرهابي استهدف الخميس معسكر "شينيغودار" بالقرب من مالي، وأسفر عن مقتل 89 جنديا بحسب حصيلة جديدة أعلنت الأحد.