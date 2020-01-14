كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الأمريكي يصوت على إحالة اتهامات رسمية لترامب الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، التصويت على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة ترامب، يوم الأربعاء القادم.

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار أن نانسي بيلوسي رئيسة المجلس قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضا أسماء فريق ”المديرين“ الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.ولكن بيلوسي أجلت إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ في محاولة لم تكلل بالنجاح لجعل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب.

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وسيسمح التصويت الذي يجري الأربعاء لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع . ولكن من المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير لأن من المرجح أن تستغرق الأمور الشكلية مثل أداء الأعضاء اليمين عدة أيام بمجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ورفض مساءلته ووصفها بمحاولة حزبية لإبطال فوزه في انتخابات 2016 بينما يواجه انتخابات في نوفمبر تشرين الثاني يسعى خلالها للفوز بفترة ثانية في السلطة.