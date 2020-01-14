وزير الإعلام السوداني: ماحدث حركة تمرد محدودة على المرتبات

قال وزير الإعلام السوداني،

فيصل محمد صالح،

إن

القوات المسلحة تعاملت مع حادث

إطلاق النار قرب هيئة العمليات التابعة للمخابرات السودانية في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم، ولا يوجد إصابات.

ودعا "صالح"، خلال تصريحاته، مساء اليوم الثلاثاء، المواطنين للابتعاد عن المواقع التي تشهد مناوشات.

وأشار إلى أن قوات هيئة العمليات نفذت تمرداً.

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ونوه بأن ما حصل حركة تمرد محدودة على الرواتب.

وأغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة من الجود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.