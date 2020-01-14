كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم النيجر

أفاد موقع "سايت"، أن تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم وقع الأسبوع الماضي على قاعدة تابعة لجيش النيجر وأدى لمقتل 89 جندياً. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إغلاق مطار الخرطوم إثر اطلاق النار بالقرب منه

أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مطار الخرطوم بالسودان، إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة القريبة منه ظهر اليوم. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران ترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

أعلن مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، أن بلاده أرسلت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا لتحليله.

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