كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع "سايت"، أن تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم وقع الأسبوع الماضي على قاعدة تابعة لجيش النيجر وأدى لمقتل 89 جندياً.

قُتل 63 إرهابيا و25 شخصا، الخميس، خلال هجوم على معسكر شينيجودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية، بعد شهر من هجوم شنه إرهابيون على معسكر إيناتس في القطاع نفسه أوقع 71 قتيلاً.

وجاء في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سليمان غازوبي، أنه "في يوم الخميس، صد موقع شينيجودار العسكري المتقدم هجوما نفذته عناصر إرهابية. الحصيلة المؤقتة هي كما يلي: 25 قتيلاً في الجانب الصديق و6 جرحى. وتحييد (قتل) 63 إرهابيا في الجانب العدو".

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