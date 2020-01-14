كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قُتل 63 إرهابيا و25 شخصا، الخميس، خلال هجوم على معسكر شينيجودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية، بعد شهر من هجوم شنه إرهابيون على معسكر إيناتس في القطاع نفسه أوقع 71 قتيلاً.
وجاء في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سليمان غازوبي، أنه "في يوم الخميس، صد موقع شينيجودار العسكري المتقدم هجوما نفذته عناصر إرهابية. الحصيلة المؤقتة هي كما يلي: 25 قتيلاً في الجانب الصديق و6 جرحى. وتحييد (قتل) 63 إرهابيا في الجانب العدو".
وكان مصدر أمني أكد أن الهجوم نفذه أشخاص "مدججون بالسلاح أتوا على متن دراجات نارية وسيارات".
والهجوم هو الأول الذي يستهدف معسكر شينيجودار، القرية الواقعة على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع مالي، في منطقة تيلابيري (غرب) التي غالبا ما تشهد هجمات إرهابية.
واستقبلت شينيجودار في عام 2012 أوائل اللاجئين من مالي بعد الهجوم الذي شنّه متمرّدو الطوارق والمعارك التي اندلعت بينهم وبين الجيش في شمال مالي.