إغلاق المجال الجوي لمطار الخرطوم بالسودان مدة 5 ساعات

وقالت المصادر إن إغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازياً خشية أن تقع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء.

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كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز؛ اعتراضاً على مكافأة ما بعد الخدمة.

وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وأضاف الناطق أنه "يجرى التقييم والمعالجة وفقاً لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة لإنفاذ قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، بهدف تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.