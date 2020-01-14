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إغلاق المجال الجوي لمطار الخرطوم بالسودان مدة 5 ساعات

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق المجال الجوي لمطار الخرطوم بالسودان مدة 5 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:00 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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أفادت مصادر سودانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية أغلقت المجال الجوي لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة لمدة 5 ساعات.
وجاء ذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني في منطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وقالت المصادر إن إغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازياً خشية أن تقع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء.

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كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز؛ اعتراضاً على مكافأة ما بعد الخدمة.

وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وأضاف الناطق أنه "يجرى التقييم والمعالجة وفقاً لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة لإنفاذ قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، بهدف تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

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