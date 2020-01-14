كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبادل تايلاند وإندونيسيا المعلومات الاستخباراتية لمكافحة المتمردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت تايلاند وإندونيسيا اليوم الثلاثاء، اتفاقًا لتبادل المعلومات الاستخباراتية، حيث قال قائد الجيش التايلاندي، إنه سيساعد في الحد من تحركات المتمردين الذين ينشطون في جنوب تايلاند ذي الأغلبية المسلمة، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقالت الوثيقة الرسمية التي اطلعت عليها رويترز، ان تايلاند ذات الاغلبية البوذية واندونيسيا ذات الاغلبية المسلمة ستتبادلان معلومات عن "تحركات المتطرفين أو المتمردين أو جماعات الجناة الذين يقوضون الامن القومي".

كما تم التوقيع عليه خلال زيارة رسمية قام بها قائد الجيش التايلاندي أبيرات كونجسومبونج لمقاطعة اتشيه الاندونيسية، اليوم الثلاثاء.

وقال أبيرات، إن هذا يتعلق بتقييد حرية العمل من قبل الجماعات، لأننا سنقوم بمشاركة المعلومات ومراقبة الأفراد.

وقال أبيرات، إن إندونيسي، وخاصة أتشيه، كانت تستخدم في الماضي من قبل جماعات المتمردين التايلانديين للتدريب وكذلك على إخفاء وتخطيط العمليات ضد تايلاند.

وتقاتل تايلاند حركة تمرد انفصالية إسلامية في مقاطعات يالا وباتاني وناراثيوات الجنوبية، التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 7000 شخص منذ عام 2004، وفقًا لجماعة مراقبة ديب ساوث ووتش.

وفي أحد الهجمات الأخيرة، اقتحم المتمردون نقطة تفتيش أمنية وقتلوا 15 شخصًا.

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ولم يشر الجنرال الإندونيسي الأعلى بيركاسا إلى أي جماعات مسلحة محددة، تطلب جاكرتا من تايلند مراقبتها لكنه أكد على التعاون الإقليمي.

وقال الجنرال بيركاسا، إنه في التعامل مع أي مشكلة أمنية، يجب أن نتعامل معها معًا".

كما شملت التهديدات التي تواجه إندونيسيا الجماعات الإسلامية المتشددة مثل الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات التي تلهم تنظيم داعش.

وكانت أتشيه متورطة في تمرد أسفر عن مقتل 15000 شخص على مدى ثلاثة عقود حتى هدنة عام 2005 بين حركة أتشيه الحرة وجاكرتا التي منحت المنطقة حكمًا ذاتيًا خاصًا وسمحت لها بتنفيذ الشريعة.

ولكن أبيرات، لم يعرب عن أمله الوشيك في التوصل إلى اتفاق سلام مع المتمردين التايلانديين الجنوبيين.

وقال، لقد قلت إن الأرض داخل مملكة تايلاند لا يمكن فصلها، لكن لا يزال هناك من يعارضون ذلك طوال الوقت، فكيف يمكن تحقيق السلام؟"

