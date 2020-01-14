كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يرفض دعوات إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، رفضه الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا.



وقال جونسون إن "الاستفتاء من شأنه الإبقاء على الجمود السياسي الذي تشهده اسكتلندا منذ العقد الماضي".

وقدم جونسون قرار الحكومة، في خطاب موجه إلى رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، التي كانت قد أشارت إلى أنها تريد إجراء استفتاء في وقت لاحق من هذا العام.

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وأشار جونسون إلى أن ستورجيون قد تعهدت سابقا بأن الاستفتاء الذي أجري عام 2014 سوف يكون استفتاء لمرة واحدة.

وصوتت اسكتلندا لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62% في استفتاء مصير العضوية، ما وضعها في خلاف مع المملكة المتحدة ككل، والتي صوتت لمصلحة الخروج بنسبة 52%.

وكان الحزب القومي الاسكتلندي، الذي تنتمى إليه ستورجيون قد فاز بـ48 مقعدا من بين المقاعد المخصصة لاسكتلندا الـ59 في البرلمان البريطاني، خلال الانتخابات المبكرة التي أجريت في ديسمبر الماضي.

وعلى عكس حزب المحافظين الذين ينتمى إليه جونسون، فإن الحزب القومي الاسكتلندي يعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي، وخاض الانتخابات ببرنامج يركز على إجراء استفتاء جديد ومعارضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.