كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل توجه الدعوة لحضور مؤتمر ليبيا في برلين .. الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استضافة مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، الأحد، المقبل.

وأوضحت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة".

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين سيشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت الإثنين أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده، من دون تأكيد".

واحتضنت روسيا، أمس الإثنين، جولة مباحثات بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



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وتشمل مسودة الاتفاق التزام الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والعمل على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى، وتشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة له.

غير أن موسكو أعلنت، الثلاثاء، مغادرة قائد الجيش الليبي دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع السراج.

يشار إلى أن الجيش الليبي وافق الأحد على مبادرة روسيا لوقف إطلاق النار للتمهيد للعودة للمسار السياسي، بدأت تنفيذها الثانية عشر من ليلة السبت/الأحد بالتوقيت المحلي، حيث لاقت الهدنة ترحيبا دوليا ومحليا.

ومنذ أبريل الماضي، ينفذ الجيش الليبي عمليات ضد المليشيات الإرهابية القابعة في طرابلس ويترأسها فايز السراج.

وأحرز الجيش الليبي تقدما واسعا وسيطر على مساحات كبيرة في العاصمة، ما دفع السراج للجوء لأردوغان لحمايته ومواجهة الجيش الليبي.

ولمواجهة ذلك، وقع السراج وأردوغان في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.