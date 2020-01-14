إغلاق مطار الخرطوم إثر اطلاق النار بالقرب منه

أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مطار الخرطوم بالسودان، إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة القريبة منه ظهر اليوم.

تردد دوي إطلاق رصاص، اليوم، في مبنيين يستخدمهما جهاز المخابرات العامة السوداني في العاصمة الخرطوم، حسبما أفاد شاهدان من وكالة رويترز.

وقال أحد الشاهدين إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار العاصمة.

إلى ذلك، كشفت تقارير سودانية عن وقوع إطلاق النار قرب هيئة العمليات التابعة للمخابرات السودانية في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم.