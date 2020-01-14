حرائق أستراليا: ما الذي يتم فعله لمحاربة النيران؟

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تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا للدمار بسبب أسوأ حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منذ عقود، حيث تمزج الحرائق الضخمة في الأدغال والغابات والمتنزهات الوطنية.

وقد ساعدت درجات الحرارة المتسارعة وأشهر الجفاف الحرائق في حرق ما يقدر بنحو 10 ملايين هكتار (100000 كيلومتر مربع) من الأراضي منذ 1 يوليو.

وخفت ظروف إطفاء الحرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أعطى طواقم الإطفاء فترة راحة مؤقتة. ولكن السلطات صرحت أن الحرائق الضخمة ستستمر حتى تسقط أمطار غزيرة.

وقالوا إنه من المتوقع حدوث مزيد من الطقس الحار الأسبوع المقبل وأن الخطر لم ينته بعد.

ولا يزال الآلاف من رجال الإطفاء يقاتلون الحرائق في مساحات شاسعة من أستراليا - تتراوح أحجامها بين الحرائق الصغيرة والجحيم الذي يحترق على مساحة هكتارات من الأرض.

وتعمل سلطات الولايات والسلطات الفيدرالية معًا في محاولة لوقف انتشار الحرائق. في حين أنهم تمكنوا من احتواء البعض في غضون أيام، فإن أكبر الحرائق تم حرقها منذ شهور.

وهناك ما لا يقل عن 3700 من رجال الإطفاء على الأرض في أي وقت في جميع أنحاء البلاد خلال أسوأ الفترات، ومعظم الأماكن الأكثر تضررًا في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

وعندما تكون الحرائق في أسوأ حالاتها، كان هناك حوالي 2700 من رجال الإطفاء يقاتلون الحرائق في أي وقت في نيو ساوث ويلز وحدها.

وقد انضم إلى فرق الإطفاء في جميع أنحاء البلاد 3000 من جنود الاحتياط بالجيش والبحرية والقوات الجوية الذين يساعدون في جهود البحث والإنقاذ والتنظيف.

وجاء مزيد من الدعم من الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، الذين أرسلوا فرقًا ومعدات إضافية للمساعدة.

وتقول دائرة إطفاء الحرائق في نيو ساوث ويلز إن لديها حوالي 100 طائرة في السماء كل يوم عندما تكون الحرائق سيئة، في حين تقول هيئة مكافحة الحرائق في فيكتوريا إن لديها أكثر من 60 طائرة.

وتشمل هذه الطائرات المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة وناقلات الهواء الأكبر حجمًا، والتي يمكن استخدام معظمها "لإطلاق الماء" على الحرائق أو لإبطال مفعولها من السماء أعلاه.

وبشكل عام، تتوفر أكثر من 500 طائرة لمكافحة الحرائق في جميع أنحاء أستراليا، طبقًا للمركز الوطني لمكافحة الحرائق الجوية، الذي يضم أسطوله الخاص الذي يضم حوالي 130 طائرة جاهزة للمساعدة في تعزيز استجابة الولاية عند الاقتضاء.

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كما تعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون بمبلغ 14 مليون دولار لتأجير طائرات إطفاء الحرائق من الخارج.

كما يتم استخدام الطائرات العسكرية والطرادات البحرية إلى جانب مجموعة خدمات إطفاء الحرائق الأسترالية.

وصرح الجيش إنه أرسل الإمدادات والأفراد والمركبات إلى جزيرة الكنغر المدمرة، بالقرب من مدينة أديلايد في جنوب أستراليا.

كما أرسل الجيش مهمات استطلاع ومساعدة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

وواجه رئيس الوزراء - وهو مؤيد قوي لصناعة الفحم في البلاد - انتقادات شديدة بسبب إخفاقه الظاهر في توقع الأزمة، ورده البطيء على الكارثة، وتردده في قبول الارتباط بين حرائق الغابات وتغير المناخ.

وقد أجبر السيد موريسون على الاعتذار عن ذهابه في عطلة عائلية إلى هاواي الشهر الماضي مع تصاعد الأزمة وقد تعرض للضغوط من قبل السكان المحليين في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

وردًا على ذلك، أعرب الزعيم الأسترالي عن أسفه إزاء تعامله مع الأزمة وقال إنه سيسعى إلى مراجعة اللجنة الملكية - وهو نوع من التحقيقات العامة - في استجابة البلاد.

ولكن يتم حث رئيس الوزراء على بذل المزيد من الجهد لخفض انبعاثات الكربون في أستراليا والتصدي لتغير المناخ، الذي يشهد ارتفاع متوسط درجات الحرارة في البلاد.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص عبر أستراليا في احتجاجات تغير المناخ الأسبوع الماضي.

وكانت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي لعام 2019 هي العام الأكثر سخونة والأكثر جفافًا في البلاد.

حذر تقرير حالة المناخ الأسترالي، الذي نشر العام الماضي، من أن درجات الحرارة المرتفعة تعني حدوث "زيادة طويلة الأجل في طقس الحرائق الشديدة" بالإضافة إلى امتداد "طول موسم الحريق".

وقال الدكتور تيم كوران، كبير المحاضرين في علم البيئة بجامعة لينكولن في نيوزيلندا، لكن هناك تحذيرات من زيادة مستويات خطر الحريق في أستراليا منذ عام 1988 - وتوقع تقرير صدر عام 2007 عن وكالة العلوم الفيدرالية الأسترالية أن يشهد حرائق أكثر شدة بحلول عام 2020.

