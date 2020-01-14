كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كراهية واعتقال.. انتهاكات الاحتلال الصهيوني مع "نساء فلسطين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقد يسود الأجواء، سارق مغتصب يسلب صاحب الحق كل سبل الحياة، أشلاء تأج بالكراهية، دماء أكتفت منها الطرقات، شبح الموت يلوح في الأفق بين الثانية والأخرى، في التقرير التالي يرصد "الخليج 365" جرائم العنف التي وقعت في حق المرأة من قبل الاحتلال الصهيوني.

بعد قرابة العامين.. "الكراهية" كانت كلمة السر في مقتل "الرابي"

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزارة الأمن الخاصة به، مساء الاثنين، الموافق الرابع عشر من يناير، أن استشهاد سيدة فلسطينية، عائشة الرابي، في أكتوبر من عام 2018، كان نتيجة حادث كراهية.

توفت على إثرها في أكتوبر من ذات العام، كما أصيب زوجها، بعد أن هاجم مجموعة من المستوطنين سيارته بالحجارة، بالقرب من حاجز الزعتر، في منطقة جنوب مدينة نابلس، التي تقع في الضفة الغربية.

في هذا الإطار، أوضح يعقوب الرابي، زوج الضحية، في تصريحات صحفية، أن الحادث وقع في إطار زيارته لابنته في محافظة سفليت، للتجهيز لحفل زفافها، إلا أنهم فوجئوا بقطعان من المستوطنين يقتحمون عليهم السيارة ويرشقونهم بالحجارة.

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إحصائية هناك 40 أسيرة تقبح خلف سجون الاحتلال

صرح مركز الأسرى فلسطين للدراسات بأن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال، قد زادت لتصل إلى أربعين أسيرة، بعد اعتقال طالبتين جامعيتين، محاضرة، موضحًا أنه هناك سبعة وعشرين امرأة يقضين أحكام مختلفة.

الاعتقال الإداري يطال الصحفية بشرى الطويل

أصدر الاحتلال الصهيوني، في السادس عشر من ديسمبر 2019، أمر اعتقال لمدة أربعة أشهر، في حق الصحفية بشري الطويل، البالغة من العمر ستة وعشرين عامًا، القاطنة في بيت لحم.

يأتي ذلك بعد اعتقال الطويل ثلاث مرات قبل ذلك أخرها، أن قضت الطويل حكم بالسجن ستة عشر شهرًا في عام 2011، على أن يتم الإفراج عنهم في ضمن صفقة "وفاء الأحرار".