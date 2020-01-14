عثر، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة امرأة، لقيت مصرعها في ظروف غامضة داخل منزلها بمركز تابية إقليم أزيلال.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة في الخمسينات من عمرها، وعثر عليها أفراد أسرتها جثة هامدة داخل غرفة منزلها، ويرجح أن تكون قد أقدمت على الانتحار.
يذكر أن جثة الهالكة نقلت إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، من أجل اخضاعها لتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى الوفاة.
وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول الواقعة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزيلال.. العثور على جثة امرأة لقيت مصرعها في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.