أزيلال.. العثور على جثة امرأة لقيت مصرعها في ظروف غامضة

عثر، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة امرأة، لقيت مصرعها في ظروف غامضة داخل منزلها بمركز تابية إقليم أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة في الخمسينات من عمرها، وعثر عليها أفراد أسرتها جثة هامدة داخل غرفة منزلها، ويرجح أن تكون قد أقدمت على الانتحار.

يذكر أن جثة الهالكة نقلت إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، من أجل اخضاعها لتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى الوفاة.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول الواقعة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.