المغرب يرخص لشركة بريطانية لدراسة الأثر البيئي لمشروع تسويق الغاز من تندرارة

أعلنت المجموعة البريطانية “ساوند إنرجي”، المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، أنها حصلت على ترخيص من المغرب من أجل دراسة الأثر البيئي لمشروع تسويق الغاز شرق المملكة، إذ وافقت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على مشروع تشييد مصنع متطور لمعالجة الغاز بمنطقة تندرارة.

وسيمكن المشروع المذكور، من تصدير الغاز من بئر تندرارة إلى أوربا عبر خط الأنابيب الحالي، الذي يربط الجزائر بأوربا عبر المغرب، وذلك من أجل تسويق الغاز المغربي في الأسواق الأوربية.

ويأتي مشروع تسويق الغاز من تندرارة بموجب عقد وقعته “ساوند إنرجي”، في أكتوبر الماضي، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث ستقوم الشركة البريطانية بتسويق الغاز الموجود بالمنطقة، من خلال ربط مرافق معالجة تندرارة، المقترحة، بخط أنابيب الشركة، ومن ثمة إلى الأسواق المغربية، وجنوب أوربا.

وتمتلك “ساوند إنرجي” قرابة 48 في المائة من المشروع إلى جانب شركة “شلومبرجر” الأمريكية، والمكتب المغربي للهيدروكربورات، والمعادن، وذلك ضمن تحالف استراتيجي لتطوير المشروع.