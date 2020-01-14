أولمبيك خريبگة يفسخ تعاقده مع ماتياس وبيتومبا

واصل فريق أولمبيك خريبگة لكرة القدم فسخ عقود اللاعبين، الذين أخرجهم مدربه التونسي، أحمد العجلاتي، من مفكرته خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الفريق الفوسفاطي، اليوم الثلاثاء، فسخ تعاقده مع الثنائي الإفريقي، كاسي ماتياس، وجاك باكولو بيتومبا، بعدما أخرجهما العجلاني من حساباته التقنية.

وينضاف ماتياس، وبيتومبا، إلى الثنائي، سانسان هاسامي، ومحمد العسكري، بعد أن يتم فسخ عقديهما من طرف إدارز أولمبيك خريبگة.

ويحتل الفريق الخريبگي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد 11 نقطة، جمعها “لوصيكا” من فوزين، و5 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 5 مناسبات.

أحرز الخط الأمامي لأولمبيك خريبگة 10 أهداف، في حين اهتزت شباكه خلال 17 مناسبة، كثالث أضعف دفاع في البطولة بعد يوسفية برشيد، ورجاء بني ملال.