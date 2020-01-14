"أمان": إيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت تقدير الموقف السنوي الذي تصدره شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، الذي نشرت اليوم، الثلاثاء، إلى أن إيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية ورؤوس حربية خلال عامين، إذا ما أرادت ذلك، وعززت من مشروعها النووي إلى حدوده القصوى.

وذكر تقدير "أمان" أن إيران ستتمكن خلال الشتاء المقبل، إذا ما قامت بتسريع نشاطاتها في هذا الخصوص، من تجميع احتياطات يورانيوم تكفي لصنع قنابل خاصة نووية بها، وستحتاج إلى سنة أخرى لتصنيع القنبلة.

في المقابل، اعتبرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن الإيرانيين ما زالوا مهتمين بالالتزام بالاتفاقية وأن الغرض من الانتهاكات أو خفض التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015، هو تجميع أوراق ضغط للمساومة بهدف تحسين موقفها في اتفاقية جديد.

بالإضافة إلى ذلك، قدّرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن احتمال قيام "أعداء إسرائيل" بحرب استباقية ضعيف، لكن هناك احتمالية متوسطة إلى عالية "للحفاظ على معادلات الرد في الجبهة الشمالية مع الاستعداد للمخاطرة إلى حد الحرب". أي أن ردود الفعل على الهجمات الإسرائيلية في سورية والعراق ولبنان يمكن أن تؤدي إلى التصعيد.

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وبحسب "أمان"، فإن عام 2020 سيكون عام القرارات الصعبة بالنسبة إلى النظام الإيراني، حيث ستقوم بتحويل الموارد لمراقبة البرنامج النووي، في ظل القرارات التي يجب أن تتخذها والتي تتعلق بمواصلة المشروع النووي، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى مشروع التمركز العسكري في سورية، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الإيرانية المرتقبة.

واعتبرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية في العاصمة العراقية بغداد، قبل نحو أسبوعين، "حدث قد يلجم (من تحرك المنطقة نحو مواجهة عسكري واسعة) على المدى القريب"، مشددة على أن عملية الاغتيال تستوجب "فحص ومتابعة حثيثة للتبعات".

ووفقًا لتقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية، فإن "لا زال بالإمكان التأثير على التموضع العسكري الإيراني في سورية، خصوصا في أعقاب اغتيال سليماني الذي ترك فراغًا في المنطقة"، والسؤال المطرح على طاولة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هو: "كيف سينجح خلفاء سليماني في الحفاظ على النظام المعقد الذي أنشأه في الشرق الأوسط".

وترى "أمان"، حسبما ورد في تقديرها السنوي، أن "حزب الله" اللبناني نجح في نشر أذرعه المسلحة في المناطق غير المحتلة من الجولان العربي السوري، كما أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كذلك "أنشأت خلايا في مرتفعات الجولان السورية، في حين تحاول حركة الجهاد الإسلامي القيام بذلك، لكن حتى الآن، دون جدوى".