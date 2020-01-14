شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع وجرح 8 من عناصر الميليشيا الحوثية في محافظة الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:37 مساءً, 14 يناير 2020 م المناطق - واس قُتل وجُرح ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة مريس، بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه موقع “حصن شداد”، غربي منطقة مريس.

وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها ثمانية قتلى وجرحى.

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