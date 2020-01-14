سقوط ثلاث قدائف هاون شمال شرق بعقوبة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط ثلاث قدائف هاون شمال شرق بعقوبة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت في اطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف لم تتسبب باي اضرار بشرية وتم فتح تحقيق بالحادث".

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