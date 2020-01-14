حالة نادرة... 'ثعبان بشري' يستحم كل ساعة! (صور وفيديو)

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يُطلق على صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في الهند لقب "الثعبان البشري" بسبب جلده السميك الذي يغطى جميع أنحاء جسده، نتيجة إصابته بمرض جلدي نادر.
ويتسبب ذلك بظهور قشور على الجلد غير قابلة للشفاء، تتساقط باستمرار لأنها جافة للغاية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويصيب هذا المرض أقل من شخص واحد من بين كل 200 ألف شخص، وهو واحد من 20 نوعا من مرض السماك الذي تتسبب به عيوب في الجينات الوراثية.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا المرض يجعل الجلد مشدودا، بحيث يمكن أن يصبح إغلاق العينين صعبا.
ويشكل هذا المرض خطرا على صحة الأطفال، حيث أنهم معرضون لخطر، لأن حاجز جلدهم ضعيف للغاية، وقد تكون لديهم أيضا مشاكل في الجهاز التنفسي، وتساقط الشعر، وتشوهات المفاصل نتيجة لهذه الحالة.
ولا يوجد علاج للمرض، لكن يمكن تخفيفه فقط باستخدام الكريمات والأدوية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.