التعليم تنفي اصدارها اجراءات إدارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إصدارها تعليمات بشأن اتخاذ اجراءات ادارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بعذر مشروع او بغيره.
وكانت وكالة الانباء العراقية نقلت خبراً، امس الاثنين، عن وزارة التعليم العالي، قولها إنها ستتخذ الإجراءات الإدارية بحق المتغيبين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة التعليم العالي تنفي كل ما أوردته مؤخراً بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة الموقع الرسمي للوزارة لاسيما ما نشر عن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام في جامعاتهم بعذر مشروع او بغيره للفترة الماضية ضمن السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠".
وأضافت أنها حريصة "على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ودون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية.
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