الخارجية: وزير الخارجية القطري يزور بغداد غداً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مؤتمراً صحفياً سيُعقد بين وزير الخارجية محمد علي الحكيم ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني".

ودعت الوزارة، الإعلاميين، إلى "الحضور إلى مقر الوزارة لتغطية المؤتمر".

