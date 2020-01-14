الخارجية: وزير الخارجية القطري يزور بغداد غداً

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم غد إلى العاصمة بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مؤتمراً صحفياً سيُعقد بين وزير الخارجية محمد علي الحكيم ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني".
ودعت الوزارة، الإعلاميين، إلى "الحضور إلى مقر الوزارة لتغطية المؤتمر".
ودعت الوزارة، الإعلاميين، إلى "الحضور إلى مقر الوزارة لتغطية المؤتمر".
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