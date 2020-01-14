المرصد السوري: ألف مرتزق موالٍ لتركيا وصلوا إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن إجمالي أعداد المرتزقة السوريين، الذين وصلوا إلى ليبيا عبر تركيا بلغ 1000 مسلح، كاشفا عن خروج دفعة جديدة من المرتزقة تقدر بنحو 100 إرهابي.

ورصد المرصد السوري مقتل 3 عناصر من المرتزقة السوريين ضمن فصائل مليشيا حكومة السراج الليبية الموالية لأردوغان، في المعارك الدائرة في ليبيا.

وقال المرصد السوري، في بيان، إن المسلحين ينتمون إلى فصيل "الحمزات"، وإن هناك قتلى بين صفوفهم.

وأوضح البيان أنه بذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مسلحا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات"، الموالين لتركيا.

وأفاد بأن لديه معلومات تؤكد تنفيذ الإرهابيين الموالين لتركيا عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وكشف المرصد عن خروج دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لتركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.





وكان المرصد السوري رصد الجمعة الماضي، توافد جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لأردوغان، عبر صناديق خشبية؛ كما أكد مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 4 عناصر من "فرقة المعتصم" و3 عناصر من "السلطان مراد".

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وأفاد بأن تركيا وعدت أهالي القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لم يفصح عنها.

ولفت المرصد السوري إلى أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمون بالتعامل مع النظام السوري أو تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن تركيا تمنح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى مغريات أخرى وراتبا شهريا يصل إلى 2000 دولار أمريكي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال الأربعاء الماضي، إن نحو 260 مرتزقا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال بجانب مليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.





ولفت المرصد إلى أن الإرهابيين من فصيل "فيلق الشام" وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مسلح من الفصيل بعد عدة أيام إلى ليبيا.

وأشار المرصد إلى أنه في إطار متابعته عملية نقل المرتزقة التي تجريها تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا، تم رصد ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700مسلح، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات".

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.