أنور قرقاش: نهدف لخلق مناخ جذاب للاستثمارات مع السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، زيارته إلى الخرطوم بأنها "ناجحة"، مؤكداً أن السودان الجديد "سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه".

وفي تصريحات له عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أشار قرقاش إلى وقوف الإمارات مع السودان لتجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهها.