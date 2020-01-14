شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط طائرة مقاتلة مصرية خلال مناورة تدريبية وإستشهاد قائدها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، ان طائرة تابعة للقوات المسلحة سقطت اليوم خلال مناورة تدريبية مما أدى إلى إستشهاد قائدها .

Advertisements وقال عقيد اركان حرب تامر الرفاعي في صفحته على موقع فيسبوك "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن استشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة". ولم يحدد المتحدث منطقة التدريب.

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