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المرصد السوري يكشف أعداد مرتزقة تركيا الذين وصلوا إلى ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

المرصد السوري يكشف أعداد مرتزقة تركيا الذين وصلوا إلى ليبيا

متابعات_الخليج 365

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن وصول 1000 مسلح من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى ليبيا .

 

كما كشف المرصد عن خروج دفعة جديدة من المرتزقة تقدر بنحو 100 إرهابي. 

 

وقال المرصد السوري، في بيان، إن المسلحين ينتمون إلى فصيل "الحمزات"، وإن هناك قتلى بين صفوفهم.

 

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وأوضح البيان أنه بذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مسلحا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات"، الموالين لتركيا.

 

وأفاد بأن لديه معلومات تؤكد تنفيذ الإرهابيين الموالين لتركيا عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية طرابلس.

 

وكشف المرصد عن خروج دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لتركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.

 

وكان المرصد السوري رصد الجمعة الماضي، توافد جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لأردوغان، عبر صناديق خشبية؛ كما أكد مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 4 عناصر من "فرقة المعتصم" و3 عناصر من "السلطان مراد".

 

وأفاد بأن تركيا وعدت أهالي القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لم يفصح عنها.

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