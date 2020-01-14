من بينها مصر.. ألمانيا تدعو دول العالم للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها دعت قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال مجلس الوزراء الألماني، في بيان له اليوم، إنه برلين ستستضيف في الـ 19 من يناير المقبل مؤتمراً دولياً حول التسوية في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

ووأضاف البيان أن المستشارة أنجيلا ميركل قررت، بعد تنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، "عقد مؤتمر حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات".

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وأشار إلى أن المؤتمر سيجري بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ومصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وتابع البيان أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والجنرال خليفة حفتر مدعوان إلى برلين هما الآخران".

وتجري ألمانيا، منذ سبتمبر العام الماضي، مشاورات حول ليبيا، دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومبعوثه الخاص، غسان سلامة، لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في هذا البلد.