شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الصورة فى الاستجواب تكفى ولا نتلقى دروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،:"أنا متأثر جدا من النائب المخضرم أنه يقول الصورة لا تكفى للرقاب.. لا نتلقى دروس فيما يتعلق بمهنة احترفناها أكثر من 45 سنة"، وأضاف، خلال الجلسة العامة لمناقشة الاستجواب المقدم ضد وزيرة الصحة:"يكفى فى الاستجواب الصورة وهذا ما أخذت فيه كثير من لوائح المجالس الأوربية فى تعديل لوائحها.. مين اللى قال إن الصورة لا تكفى للاستجواب"، مشيرا إلى أحد المؤتمرات باحدى الدول الاوربية مؤتمر فى احدى الدول كان عن اثر التطور الالكترونى على وسائل الرقابة.

وتابع :"ولوطالب حقوق قال ان الصورة لا تكفى للاستجواب يسقط فى الامتحان..يجب ألا نسفه المجلس وهذا أمر غير مقبول".

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جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم اول استجواب فى الفصل التشريعى مقدم من النائب محمد الحسينى، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، حيث ذكر المخضرم كمال أحمد أن الموضوع غير مؤهل ليكون استجواب لان الاستجواب يعد أتهام مباشر ولا يوجد في الاستجواب المقدم اتهام مباشر وواضح مضيفا :"نجحت الوزيرة ولم ينجح البرلمان".

واضاف النائب كمال احمد، أنه حضر العديد من الاستجوابات في البرلمان ويكون فيها أتهام مباشر، والاستجواب المعروض لا يوجد به اتهام وبالتالى لا يرقى لمستوى الاستجواب".