بين العودة إلى الريال والبقاء في دورتموند.. حكيمي في “حيرة”

عائشة مجيب- صحافية متدربة

ألمح الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، عن رغبته في الاستمرار مع فريقه، بالموسم الكروي المقبل، في تصريح نقله موقع “شبورت” الألماني.

وخير أحد الصحافيين حكيمي بين البقاء مع دورتموند، أو العودة إلى ريال مدريد الإسباني، قبل أن يجيب النجم المغربي: “لا يمكن الاختيار بين الفريقين، لكنني أشعر الآن بالسعادة والراحة مع فريقي الحالي”.

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وأضاف المتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي صاعد: “لكن في النهاية يجب أن أقارن بين ما ينتظرني في ريال مدريد، وإيجابيات اللعب داخل بروسيا دورتموند”.

و أفادت مجموعة من التقارير الصحفية في الأيام القليلة الماضية، أن النادي دورتموند فاتح ريال مدريد بشأن الاحتفاظ بخدمات صاحب الـ21 عاما داخل صفوف الفريق الأصفر.

يذكر أن حكيمي، الذي تُوج أيضا بجائزتي أفضل لاعب عربي شاب، و”الأسد الذهبي” لأفضل لاعب مغربي، يشكل متم الموسم الجاري، نهاية فترة إعارته من “الميرينغي” إلى بروسيا دورتموند.