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أبدى المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف النصر السعودي، دعمه لفريق أولمبيك آسفي في مباراته المرتقبة غدا الأربعاء، ضد مضيفه اتحاد جدة من السعودية، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ونشر حمد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الثلاثاء، صورة للاعبي “القرش المسفيوي”، عبر من خلالها عن مساندته لفريقه الأم.
وأرفق البالغ من العمر 29 عاما، الصورة بالتعليق التالي: “بالتوفيق لفريق الأم أولمبيك آسفي في مباراته القادمة في كأس محمد السادس، وأتمنى من الله عز وجل أن يسهل طريقهم إلى الفوز”.
واعتذر حمد الله عن عدم زيارته لبعثة الأولمبيك في مدينة جدة، بسبب التزامه بتمارين يومية مع فريقه الذي تنتظره مباراة مهمة، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة القادم، بمضيفه العدالة.
يذكر أن لقاء الاتحاد وأولمبيك آسفي، ستحتضنه أرضية ملعب” الجوهرة المشعة” بجدة، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 15 فبراير القادم، بملعب المسيرة بآسفي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتذر عن عدم زيارته بعثة الفريق.. حمد الله يدعم أولمبيك آسفي ضد الاتحاد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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