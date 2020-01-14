المساعدون التقنيون والإداريون يصعدون.. وقفة وطنية الإثنين أمام الوزارة

دعت النقابة الوطنية للمساعدين التقنيين، والإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، إلى الاحتجاج، الاثنين المقبل، أمام الموارد البشرية، في العاصمة الرباط، من أجل الإدماج في النظام الأساسي بالترقية المالية، والإدارية، وبأثر رجعي.

وقالت النقابة الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، المنضوية، تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في بلاغ لها، إن المساعدين التقنيين، والإداريين، يعيشون أوضاعا مزرية بالتربية الوطنية والتعليم العالي.

وأضافت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، أن “الوضع ازداد هشاشة في صفوف المساعدين التقنيين، والإداريين، بعد تجميد التوظيف، والتشغيل بالعقدة، واستمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالبهم المشروعة، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي لملفهم المطلبي”.

ومن بين مطالب المساعدين الإداريين والتقنيين الترقية الاستثنائية، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع مراعاة العدالة الأجرية، ومبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، إضافة إلى مراجعة المرسوم، والأنظمة الأساسية، التي يخضع لها المساعدون الإداريون، والتقنيون، والحذف النهائي للسلالم 6 و7، وفتح باب الترقية إلى ما بعد السلم 8.