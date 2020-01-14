نبض الشبكة: عودة #أسبوع_الغضب في لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر وسم #أسبوع_الغضب، يوم الثلاثاء، تغريدات اللبنانيين على موقع "تويتر"، بعد إعادة إقفال الطرقات، وعودة المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، بعد 85 يوما من انطلاقة الإنتفاضة.

كما وانتشر وسم "#لبنان_ينتفض"، على موقع "تويتر"، متسائلين عن سبب غياب التغطية الإعلامية في الأسابيع الماضية، فكان رد الإعلام بأن ذلك يعود إلى قلة أعداد المراسلين، فيما عاد مراسلون آخرون لسؤال المنتفضين عن سبب خروجهم للشارع، ما أحدث غضبًا في صفوفهم كون الأسباب معروفة والظروف لم تتغيّر.

وغردت مواطنة لبنانية، يوسف أدهامي: " #أسبوع_الغضب، "#لبنان_ينتفض - صيدا لبنان، هذا جميل"



غردت الفنانة اللبنانية إليسا: "عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟"

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وغرد عز الدين عباس:"للصراحة كلنا عم نعيش الذل من30 سنة و كلنا متفقين انو بلدنا منهوب ،فخلينا هلأ نحط إيدينا مع بعض كلنا لنطالب ب #قضاء_مستقل عادل ليحاسب كل واحد حتى لو كان من طائفتنا او حزبنا ول آدمي من حطو عراسنا .. بدنا عيشة كريمة بقا #اسبوع_الغضب".

وغرد أنثوني دوميط: "إذا سلمنا جدلا أن أرباح الصيارفة لم تغيير مع سعر الصرف وهم لا يجنون أرباحا طائلة

فما المانع أن يكون شراء الدولار ب 1520 وبيعه 1580

ام الواقع فإن مافيا الصيارفة بالاشتراك مع مافيا المصارف تجني الأرباح الطائلة من خلال تغيير سعر الصرف واستغلال وجع الناس#اسبوع_الغضب#مصرف_لبنان"

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