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شكرا لقرائتكم خبر عن لملس يفتتح المقر الجديد لمؤسسة أمل لرعاية الايتام في عدن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
إفتتح أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم المقر الجديد لمؤسسة أمل لرعاية الايتام والفقراء في حي الشابات بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن .
وعقب الإفتتاح، قام لملس بجولة تفقدية بمعية رئيسة المؤسسة، أمل مصلي، اطلع خلالها على مستوى الترتيبات والتجهيزات في المقر الجديد الذي من المنظر ان يسهم في استيعاب عمل المؤسسة المتصاعد ويعمل على تسهيل وتيسير أنشطة المؤسسة في الاعمال الانسانية..
وأشاد الامين العام بالاعمال الانسانية التي تقوم بها المؤسسة مشيراً الى انها استطاعت ان تؤدي رسالتها الانسانية النبيلة بكل كفاءة واقتدار رغم شحة الامكانيات وصعوبة الظروف ، لافتاً الى ان النجاح الذي حققته المؤسسة خلال الفترات السابقة يعود للعزيمة والإرادة التي تحلت بها قيادة المؤسسة اضافة الى وجود فريق ونخبة رائعة من الشباب المتطوع في العمل الانساني ..
وأكد الامين العام على ان المجلس الانتقالي الجنوبي يولي الاعمال الانسانية والانشطة المجتمعية الاهتمام البالغ .. مشيراً الى هذه الاعمال والانشطة مهمة في التخفيف من معاناة الاطفال الايتام وتسهم في تلبية جزء من احتياجاتهم ومتطلباتهم داعيا المؤسسة لمضاعفة عطاءها وبذل المزيد من الجهود في سبيل ايصال وتأدية واجبها ورسالتها الانسانية.
عقب ذلك قامت رئيسة المؤسسة، وفريق العمل في المؤسسة بتكريم احمد حامد لملس بترس تذكاري تقديرا لجهوده في دعم المؤسسة ودعم ورعاية الاعمال الانسانية .
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