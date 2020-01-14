اخبار العالم

لملس يفتتح المقر الجديد لمؤسسة أمل لرعاية الايتام في عدن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لملس يفتتح المقر الجديد لمؤسسة أمل لرعاية الايتام في عدن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020

إفتتح أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم المقر الجديد لمؤسسة أمل لرعاية الايتام والفقراء في حي الشابات بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن .

 

وعقب الإفتتاح، قام لملس بجولة تفقدية بمعية رئيسة المؤسسة، أمل مصلي، اطلع خلالها على مستوى الترتيبات والتجهيزات في المقر الجديد الذي من المنظر ان يسهم في استيعاب عمل المؤسسة المتصاعد ويعمل على تسهيل وتيسير أنشطة المؤسسة في الاعمال الانسانية..

 

Advertisements

وأشاد الامين العام بالاعمال الانسانية التي تقوم بها المؤسسة مشيراً الى انها استطاعت ان تؤدي رسالتها الانسانية النبيلة بكل كفاءة واقتدار رغم شحة الامكانيات وصعوبة الظروف ، لافتاً الى ان النجاح الذي حققته المؤسسة خلال الفترات السابقة يعود للعزيمة والإرادة التي تحلت بها قيادة المؤسسة اضافة الى وجود فريق ونخبة رائعة من الشباب المتطوع في العمل الانساني ..

 

وأكد الامين العام على ان المجلس الانتقالي الجنوبي يولي الاعمال الانسانية والانشطة المجتمعية الاهتمام البالغ .. مشيراً الى هذه الاعمال والانشطة مهمة في التخفيف من معاناة الاطفال الايتام وتسهم في تلبية جزء من احتياجاتهم ومتطلباتهم داعيا المؤسسة لمضاعفة عطاءها وبذل المزيد من الجهود في سبيل ايصال وتأدية واجبها ورسالتها الانسانية.

 

عقب ذلك قامت رئيسة المؤسسة، وفريق العمل في المؤسسة بتكريم احمد حامد لملس بترس تذكاري تقديرا لجهوده في دعم المؤسسة ودعم ورعاية الاعمال الانسانية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لملس يفتتح المقر الجديد لمؤسسة أمل لرعاية الايتام في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا