ميركل توجه الدعوة لـ11 دولة بينهم مصر لحضور مؤتمر ليبيا الأحد القادم

الثلاثاء 14 يناير 2020

وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل الدعوة لزعماء ورؤساء 11 دولة بينهم مصر، لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، الأحد المقبل.



وأوضحت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة".

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وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، الإثنين، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده دون تأكيد".

واحتضنت روسيا، أمس الإثنين، جولة مباحثات بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.