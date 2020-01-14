شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: أحداث مقر المخابرات تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

- لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة

- نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية

- الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية

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طمئن رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك المواطنيين السودانيين عقي الاحداث التي شهدها مقر جهاز المخابرات قائلا: أن الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة

وأضاف حمدوك: نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية و قدرتها على السيطرة على الموقف

مشيرا الى أن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا