شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: أحداث مقر المخابرات تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل
- لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة
- نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية
- الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية
طمئن رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك المواطنيين السودانيين عقي الاحداث التي شهدها مقر جهاز المخابرات قائلا: أن الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة
وأضاف حمدوك: نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية و قدرتها على السيطرة على الموقف
مشيرا الى أن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا
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