شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقي يبحث تطورات الأحداث مع المبعوث الألماني والان نبدء بالتفاصيل

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبدالمهدي مع مبعوث الحكومة الألمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية " فيليب اكرمان "العلاقات بين البلدين ، وتطورات الأحداث في العراق والمنطقة.

كما تناول البحث "بحسب بيان صحفي حكومي عراقي" سبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم، وتبادلا وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والإقليمي والدولي بما يحفظ أمنه وسيادته الوطنية.