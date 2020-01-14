شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارىء 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس النواب المصري اليوم بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر تبدأ في تمام الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 27 يناير الجاري.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، في بداية مناقشة البرلمان المصري للقرار أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على ضرورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، وبحيث تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.