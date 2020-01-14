شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ..ارتفاع ضحايا الأمطار والثلوج إلى 75 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الثلجية التي تعرضت لها مناطق مختلفة من باكستان خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 75 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن 55 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الانهيارات الثلجية التي غمرت عددًا من القرى في إقليم كشمير الحرة، بينما قتل 15 شخصًا في إقليم بلوشستان جراء السيول والحوادث التي سببتها الأمطار الغزيرة، وتوفي عدد آخر في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف البيان أن الهيئة تقوم بأعمال البحث والإنقاذ باستخدام الطائرات المروحية في المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى ما زالت مرشحة للزيادة.