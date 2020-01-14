شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار الخرطوم عقب إطلاق نار في مقر المخابرات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المصادر،التي لم يتم تسميتها، ان اغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازيًا خشية ان تقع حوادث جوية نتيجة اطلاق النار الكثيف بالهواء،بحسب صحيفة"المشهد "السودانية .
كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضا على مكافأة ما بعد الخدمة.
وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة". وأضاف الناطق أنه "يجري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".
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