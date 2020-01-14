شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة فى الخرطوم تحذر من المواقع التى بها عمليات أمنية والان نبدء بالتفاصيل
طالبت السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن المواقع التي تشهد عمليات امنية من السلطات السودانية.
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