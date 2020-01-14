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السفارة فى الخرطوم تحذر من المواقع التى بها عمليات أمنية

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طالبت السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن المواقع التي تشهد عمليات امنية من السلطات السودانية.

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