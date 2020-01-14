شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحذر مرتادي البحر من سرعة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أهابت قيادة خفر السواحل بمملكة البحرين بمرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر نظراً لتعرض المملكة لرياح شديدة السرعة في بعض الأحيان ، وذلك حفاظاً على سلامتهم .

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