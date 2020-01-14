وزير الإعلام السوداني: بعض مناطق الخرطوم شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات التابعة للمخابرات العامة

طالب فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، الثلاثاء، المواطنين بالابتعاد عن مواقع الأحداث التي وقعت في بعض مناطق العاصمة الخرطوم.

وقال صالح: "بعض مناطق الخرطوم شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات التابعة للمخابرات العامة"، مشددا على ضرورة ترك الوضع للقوات النظامية لتأمين الموقف.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن قوات الجيش ستتصدى لأي انفلات أمني يهدد استقرار البلاد.



وأضاف الحسن، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية ترفض التصرف غير المسؤول من أفراد هيئة العمليات بجهاز الأمن.

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وأوضح أن قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة رفضت، اليوم الثلاثاء، استلام استحقاقاتها المالية بحجة أن العائد غير كافٍ بالنسبة لهم.

وتابع: "هذا الأمر دفعهم إلى إطلاق أعيرة نارية" دون الإشارة لوقوع قتلى أو جرحى.

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل لجنة لإنفاذ قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، بهدف تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

وترأس لجنة تفكيك نظام الرئيس البشير، عضو مجلس السيادي، الفريق ياسر العطا، على أن يكون عضو المجلس محمد الفكي سليمان نائباً له.

والأربعاء الماضي، طالب رئيس المجلس السي السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مواطنيه بالعمل كصف واحد لتفويت الفرصة على من يزرع الفتن بالبلاد ويحاول إحداث وقيعة بين الشرطة والشعب.