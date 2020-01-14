إغلاق المجال الجوي السوداني لمدة 5 ساعات

ذكرت مصادر سودانية أن السلطات الأمنية أغلقت، الثلاثاء، المجال الجوي لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة لمدة 5 ساعات، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني في منطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وقالت المصادر إن إغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازياً خشية أن تقع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز؛ اعتراضاً على مكافأة ما بعد الخدمة.

وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

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وأضاف الناطق أنه "يجرى التقييم والمعالجة وفقاً لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل لجنة لإنفاذ قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، بهدف تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

وترأس لجنة تفكيك نظام الرئيس البشير، عضو مجلس السيادي، الفريق ياسر العطا، على أن يكون عضو المجلس محمد الفكي سليمان نائباً له.

والأربعاء الماضي، طالب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مواطنيه بالعمل كصف واحد لتفويت الفرصة على من يزرع الفتن بالبلاد ويحاول إحداث وقيعة بين الشرطة والشعب.

وقال إن المجلس صبر كثيراً على الاستفزازات التي تتعرض لها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة النظامية حفاظاً على أمن البلاد.