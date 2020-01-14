البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وجاءت موافقة المجلس على تمديد حالة الطوارئ التي بدأت 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس خلال جلسته العامة.



وقال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال: "إن المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان".

ويشمل قرار إعلان لحالة الطوارئ في مصر 5 مواد؛ حيث تتضمن المادة الأولى "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 ميلادية".



وتضمنت المادة الثانية من إعلان حالة الطوارئ أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".