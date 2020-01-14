انت الان تتابع الأمم المتحدة: إعادة نحو 1000 مهاجر إلى ليبيا منذ مطلع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أفادت تصريحات صادرة عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بأن عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي وصل إلى نحو 1000 مهاجر.

وكتبت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة على تويتر بأن معظم المهاجرين الذين تم التقاطهم في عرض المتوسط أُعِيْدُوا إلى البر في العاصمة الليبية طرابلس وتم إيواؤهم في مخيمات لاجئين.

وأضافت المنظمة أن " الزيادة المفاجئة في عدد الرحلات مثيرة للقلق وذلك بالنظر إلى محدودية قدرات البحث والإنقاذ".

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وحسب بيانات المنظمة، فقد تم إعادة 953 شخصا إلى الساحل الليبي خلال أول أسبوعين من العام الجاري.

يشار إلى أن المعارك حول العاصمة الليبية كانت قد تزايدت في الفترة الأخيرة، كما أن أول محادثات بشأن إحلال هدنة دائمة في ليبيا قد انتهت اليوم دون تحقيق نجاح.